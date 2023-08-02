Смородская не верит, что Сёмин вернётся в РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем бывшего главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.

«Способен ли Сёмин тренировать? Он-то, может, способен, но вряд ли какой-то клуб РПЛ пригласит его работать. Сейчас дорога молодым. Время Сёмина все-таки уже позади», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Последним клубом 76-летнего российского специалиста был «Ростов», в котором он продержался менее двух месяцев.

За свою длительную тренерскую карьеру Сёмин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России. Кроме того, под его руководством «красно-зеленые» выиграли шесть Кубков России и три Суперкубка страны.