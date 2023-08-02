Новичок «Рубина» Иву — о матче со «Спартаком»: «В футбол играют не имена, а футболисты»

Полузащитник «Рубина» Иву Угочкву поделился комментарием перед матчем против московского «Спартака».

«Слышал ли я о «Спартаке»? Конечно. В футбольном мире все знают о «Спартаке», но это футбол, где выигрывают не имена, а футболисты, которые выходят на поле и бьются», — приводит слова Иву официальный сайт казанской команды.

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

После двух туров в копилке «Рубина» два набранных очка. Встреча со «Спартаком» состоится 5 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.