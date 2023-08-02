​Тюкавин может оказаться в «Зените» или ЦСКА – инсайдер

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в будущем может оказаться в «Зените» или ЦСКА. Об этом рассказал инсайдер Иван Карпов.

«Про ЦСКА писали не зря – идёт работа. Но, наверное, не сейчас. Зимой или следующим летом Тюкавин куда-то перейдёт – либо в «Зенит», либо в ЦСКА. Я допускаю, что он останется в «Динамо», но тогда его придётся завалить деньгами», - рассказал Карпов в программе «Рашен Football» в YouTube.

Действующий контракт Константина Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 21-летнего форварда в 7 миллионов евро.