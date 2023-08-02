Агент Сафонов: «Рыжиков хочет работать главным тренером, а не тренером вратарей»

Представитель бывшего российского голкипера, а ныне главного тренера тамбовского «Спартака» Сергея Рыжикова Алексей Сафонов заявил, что его клиент получал немало предложений о работе тренером вратарей, однако они не соответствуют его главной цели.

«Ему нравится тренерская работа. Его звали во многие команды РПЛ тренером вратарей, но ему хочется именно главным тренером работать», - объясняет Сафонов «Матч ТВ».

Напомним, что профессиональную карьеру игрока Рыжиков завершил два года назад – в возрасте 40 лет. Последним клубом экс-игрока «Рубина» был «Тамбов». После он работал в тренерском штабе казанской «Смены» и «Ахмата» из Грозного.

«У него есть определённый опыт и своя харизма», - добавляет Сафонов.