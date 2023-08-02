Агент: Хендрикс не хотел уходить из «Спартака»

Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы экс-полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, высказался о возможном возвращении игрока в стан «красно-белых».

«Йоррит был счастлив в «Спартаке». Он не хотел уходить. Но Хендрикс не играл, так бывает. Не говорил со «Спартаком», поэтому не думаю, что сейчас возвращение возможно», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 28-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2021 по 2022 год. Последней командой Хендрикса была немецкая «Фортуна», которую он покинул этим летом на правах свободного агента. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро.