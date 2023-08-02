Комбаров рассказал, сыграет ли в ретро-матче «Спартака» и сборной России

Главный тренер санкт-петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о возможном участии в матче легенд «Спартака» и сборной России. Напомним, Комбаров провел в «Спартаке» девять лет (2010-2019).

«У «Звезды» игра 19 августа, а 18 числа будет заезд. Вряд ли смогу принять участие в ретро-матче. Так бы с удовольствием приехал. Чем больше таким мероприятий, тем лучше!» — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

Специалист добавил, что на такие матчи приходит очень много зрителей, это положительно влияет на эмоциональный фон футбола.

Ретро-матч «Спартак» - сборная России состоится 18 августа на «Открытие Банк Арене».