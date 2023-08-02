​Малком пока не может играть за «Аль-Хиляль» - раскрыта причина

Недавно «Аль-Хиляль» объявил о трансфере Малкома из «Зенита». При этом питерский клуб, что интересно, о сделке не объявлял, поскольку деньги ещё не поступили. Как сообщает саудовский телеканал SSC, 26-летний Малком пока не может играть за «Аль-Хиляль». Дело в том, что выплата денег за трансфер задерживается, и бразилец в международной трансферной системе до сих пор числится как игрок «Зенита».

Напомним, что в «Зените» Малком провёл четыре сезона. За трансфер игрока в «Аль-Хиляль» питерский клуб должен получить 60 миллионов евро – это рекорд для российского футбола.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 6 августа – против «Динамо».