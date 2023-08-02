Пресс-служба столичного «Локомотива» в шуточной форме обратилась к итальянскому клубу «Парма» из Серии Б. Клуб в своём телеграм-канале выложил фото форварда Артёма Дзюбы во вратарских перчатках.

«Парма», если вам понадобится вратарь вместо Буффона на игру — пишем, подстрахуем», - поясняет под фотографией пресс-служба «железнодорожников».

Напомним, что ранее легендарный голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон в возрасте 45 лет принял решение завершить карьеру. Он опубликовал в социальных сетях трогательный видеоролик.

Чуть позже уход голкипера из профессионального футбола прокомментировал Килиан Мбаппе.