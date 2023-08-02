Рахимов: «Игроков не нужно настраивать на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком».

«Не думаю, что нужно настраивать игроков на матч со «Спартаком». Все нормально, готовимся. Все понимают, хотят себя проявить», — передает слова Рахимова «Матч ТВ».

В стартовых двух матчах чемпионата России «Рубин» набрал два очка и занимает десятую позицию в турнирной таблице. Казанский клуб встретится со «Спартаком» 5 августа в рамках третьего тура РПЛ. Стартовый свисток главного арбитра игры должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.

Напомним, последняя очная встреча между командами, которая состоялась 16 апреля 2022 года, завершилась со счетом 1:1.