Новичок «Рубина» Иву: «В первых двух турах мы могли взять шесть очков»

Новичок полузащиты казанского «Рубина» Угочукву Иву оценил свой новый город для жизни, а также порассуждал о двух прошедших матчах «рубиновых» в рамках стартовавшего сезона РПЛ.

«Мне очень понравилась Казань, очень красивый город и замечательные люди. Что касается моей команды, у нас есть очень хорошие, сильные стороны. Мы в обеих играх могли взять шесть очков, но это уже вопрос удачи», - цитирует Иву ТАСС.

Напомним, что 23-летний Иву стал игроком «Рубина» текущим летом, его прошлым клубом был армянский «Урарту».

Ранее о молодом футболисте с похвалой высказался Денис Казанский.