Кириченко заявил, что готов тренировать за границей

Бывший российский форвард, а ныне начинающий тренер Дмитрий Кириченко заявил, что готов продолжать тренерскую карьеру не только в России, но и за границей. Более того, его уже звал к себе клуб из Казахстана.

«Я ранее работал в штабе Курбана Бердыева в Казахстане и в Иране, владею английским языком. Для меня место работы значит гораздо меньше, чем условия в клубе и его амбиции», - цитирует Кириченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Кириченко рассказал, почему решил не ехать с Курбаном Бердыевым на его новое место работы в Махачкалу.

«Уже обсуждали реальный вариант с клубом Премьер-лиги из Казахстана», - добавляет Кириченко.