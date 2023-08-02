Игорь Компаделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, бразильский игрок получил травму в матче первого тура чемпионата России против «Урала» (1:2).

«Могу сказать, что Виллиан полностью восстановился и активно тренируется. В самое ближайшее время он может вернуться в игру. Надеюсь, что он сыграет уже на этих выходных, но, по крайней мере, на следующей неделе он точно будет готов играть», — заявил агент.

Предстоящий матч ЦСКА проведет 5 августа против «Локомотива» в рамках третьего тура РПЛ. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по мск.