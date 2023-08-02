Хавбек «Рубина» Иву: «Я разговаривал со Сперцяном об РПЛ»

Полузащитник «Рубина» Иву Угочкву поделился информацией о разговоре с хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном перед переездом в Россию.

«Я разговаривал со Сперцяном об РПЛ, он очень высоко отзывался о ней. Говорил, что хороший переход, что уровень чемпионата очень сильный», — заявил Иву «РИА Новости».

Напомним, 23-летний футболист сборной Армении перебрался в «Рубин» из «Урарту» этим летом.

В нынешнем сезоне Иву принял участие в трех матчах за казанский клуб и не отметился результативными действиями.

5 августа «Рубин» примет на своем поле «Спартак» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 17:30 по мск.