Динияр Билялетдинов назвал главный недостаток «Спартака» - он может стоить команде чемпионства

Бывший российский полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов полагает, что проблемы в обороне могут стоить «красно-белым» чемпионского титула по итогам стартовавшего сезона РПЛ.

«По результатам команды – сейчас всё хорошо, но к их игре есть вопросы. Просто сейчас «Спартак» достаточно много пропускает голов, чтобы претендовать на чемпионство», - делится Билялетдинов для «Чемпионата».

Напомним, «Спартак» взял шесть очков в первых двух турах сезона РПЛ-2023/24. Как минимум до третьего тура команда Гильермо Абаскаля делит с «Краснодаром» первое место.

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