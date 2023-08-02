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Боков высказался об отмене красной карточки Гайичу

02 Августа 2023 • 18:40 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
05.08 20:00

Тренер молодёжки столичного ЦСКА Максим Боков высказался об отмене красной карточки Милану Гайичу.

«После тура и нужно пользоваться правом протеста,  ничего страшного в их подаче нет. Пускай решают вопросы: есть правила игры, которые нарушаются одной или другой командой, а в нашем случае – либо судьёй», - цитирует Бокова Vprognoze.ru.

Напомним, что легионер ЦСКА получил удаление в скандальном матче против грозненского «Ахмата» (3:2). Рефери встречи Владислав Безбородов удалил его уже после исполнения пенальти игроком «Ахмата» Мохамедом Конате, но по правилам обращаться к ВАР после возобновления игры уже было нельзя.

«Надо показывать, что КДК РФС не только наказывает футболистов, но и наоборот – помогает», - добавил Боков.

​Скандальная красная карточка игрока ЦСКА Гайича отменена

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Максим Боков Милан Гайич
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