Боков высказался об отмене красной карточки Гайичу

Тренер молодёжки столичного ЦСКА Максим Боков высказался об отмене красной карточки Милану Гайичу.

«После тура и нужно пользоваться правом протеста, ничего страшного в их подаче нет. Пускай решают вопросы: есть правила игры, которые нарушаются одной или другой командой, а в нашем случае – либо судьёй», - цитирует Бокова Vprognoze.ru.

Напомним, что легионер ЦСКА получил удаление в скандальном матче против грозненского «Ахмата» (3:2). Рефери встречи Владислав Безбородов удалил его уже после исполнения пенальти игроком «Ахмата» Мохамедом Конате, но по правилам обращаться к ВАР после возобновления игры уже было нельзя.

«Надо показывать, что КДК РФС не только наказывает футболистов, но и наоборот – помогает», - добавил Боков.

​Скандальная красная карточка игрока ЦСКА Гайича отменена