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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов: Я сыграю в матче легенд «Спартака» и сборной России

02 Августа 2023 • 18:40 Комментировать (1)

Экс-нападающий «Спартака» Александр Самедов готов сыграть в ретро-матче между «красно-белыми» и сборной России.

«Меня пригласили принять участие в матче легенд «Спартака» и сборной России. Я принял приглашение и сыграю. Проводить такие матчи — отличная идея», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в ретро-матче примут участие Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Сальваторе Боккетти и другие известные экс-футболисты.

Матч «Спартака» с национальной командой запланирован на 18 августа. Игра пройдет на домашнем стадионе «красно-белых» — «Открытие Банк Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
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Cruyff
02 Августа 2023 в 19:39
людей придёт наверняка больше чем на регулярку Спартака
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