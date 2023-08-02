Самедов: Я сыграю в матче легенд «Спартака» и сборной России

Экс-нападающий «Спартака» Александр Самедов готов сыграть в ретро-матче между «красно-белыми» и сборной России.

«Меня пригласили принять участие в матче легенд «Спартака» и сборной России. Я принял приглашение и сыграю. Проводить такие матчи — отличная идея», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в ретро-матче примут участие Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Сальваторе Боккетти и другие известные экс-футболисты.

Матч «Спартака» с национальной командой запланирован на 18 августа. Игра пройдет на домашнем стадионе «красно-белых» — «Открытие Банк Арене».