Новичок «Урала» Шеттине не боится длинных перелётов по России

Бразильский форвард «Урала» Гильерме Шеттине, который пополнил уральский клуб только этим летом, заявил, что не боится длинной дороги на выездные матчи «шмелей». А всё потому, что ранее в немаленькой Бразилии он уже с этим сталкивался.

«Дорога для меня не проблема, ведь мне в Бразилии тоже приходилось долго добираться с командой на выездные матчи на самолете. Там лишь немного меньше расстояния, чем в России», - поясняет футболист для «Матч ТВ».

Напомним, что ранее, помимо родной Бразилии, легионер выступал в Саудовской Аравии, ОАЭ, Испании и Португалии.

Уральский клуб после двух туров РПЛ держится в первой восьмёрке с четырьмя очками.