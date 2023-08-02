Боккетти сыграет в ретро-матче «Спартака» и сборной России — Робсон и Видич под вопросом

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терёшин высказался о предстоящем ретро-матче, в котором «Спартак» встретится со сборной России.

«На данный момент ведутся переговоры со многими яркими звездами, обсуждаем их приглашение. Подтвердил участие Боккетти, ведем разговор с Робсоном и Видичем», — приводит слова Терёшина «Спорт-Экспресс».

Напомним, нынешний тренер «Вероны» выступал за «Спартак» в качестве игрока с 2013 по 2019 год.

В составе «красно-белых» Боккетти принял участие в 115 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей.

Ретро-матч легенд «Спартака» и сборной России запланирован на 18 августа.