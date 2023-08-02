На 18 августа планируется ретро-матч между легендами «Спартака» и легендами сборной России. Участие в этой игре примет и Динияр Билялетдинов.

«Поступало предложение. Дал ли согласие? Да. Буду играть» - сказал 38-летний Билялетдинов корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Отметим, что в России Динияр Билялетдинов выступал за «Локомотив», «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин». Также по ходу карьеры он поиграл за английский «Эвертон» и литовский «Тракай».

Матч легенд «Спартака» и сборной России будет предварять битву двух столиц в Премьер-лиге – 20 августа на «Открытие Арене» сойдутся «Спартак» и «Зенит».