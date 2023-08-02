Петржела: Кокорин слишком слаб для Серии А

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Наверное, на Кокорина вообще нет спроса, раз «Фиорентина» не может его продать. Буду шокирован, если Кокорин сможет остаться и заиграть в «Фиорентине», — заявил Петржела «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Кокорин слишком слаб для итальянского чемпионата, но на Кипре или в России он сможет играть еще несколько лет.

Прошлый сезон 32-летний Кокорин провел в аренде в «Арисе». Вместе с командой форвард стал чемпионом Кипра и был признан лучшим футболистом чемпионата.