Песьяков: «Ионов очень переживал, что не смог сыграть за «Ростов» на старте сезона»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что опытный новичок дончан в лице Алексея Ионова очень переживал по поводу того, что не мог сыграть за свой клуб на старте нового сезона. Всё дело из-за запрета ФИФА, который наложила организация на клуб – «Ростов» не ранее мог зарегистрировать летних новичков.

«Леша Ионов очень переживал из-за ситуации, так как много работал, а сезон начался для него так бездарно. Было непонятно — на сколько все это может затянуться», - делится Песьяков для «Матч ТВ».

Напомним, Ионов вернулся в «Ростов» этим летом на правах свободного агента после того, как завершился его контракт с «Краснодаром».

«Но все молодцы, перетерпели, работали несмотря ни на что», - добавил голкипер.