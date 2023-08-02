Тикнизян высказался о слухах по поводу своего будущего

Один из лучших игроков РПЛ прямо сейчас, защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что никак не реагирует на слухи в его отношении. Армянского и российского игрока сватают в несколько клубов топовых европейских чемпионатов. Например, в немецкие «Вердер» и «Вольфсбург».

«Это всё слухи, мне нет смысла тратить концентрацию, переживать об этом. Сейчас главное для меня— игры моей нынешней команды. Когда будет какая‑то конкретика, тогда и поговорим», - рассказал Тикнизян «Матч ТВ».

Напомним, что Тикнизян за два матча «Локомотива» в текущем сезоне забил уже три гола, один – в ворота «Рубина», два – в ворота «Факела».

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