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​«Париж» работает над трансфером футболистки из России

02 Августа 2023 • 17:44 Комментировать

Новости из мира женского футбола. Россиянка Алсу Абдуллина, которая с конца 2021 года представляет «Челси», может перебраться в «Париж». Во французском клубе подтвердили интерес к 22-летней футболистке.

«Мы не можем сказать вам, присоединится ли Алсу к «Парижу», потому что работаем над этим. Я могу только подтвердить вам, что мы заинтересованы в ней», - сказали ТАСС в пресс-службе парижан.

Стоит сказать, что речь может пойти об аренде Алсу Абдуллиной. Футболистка выступает на позиции в полузащите. До «Челси» Алсу выступала в России за «Локомотив» и «Чертаново».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Алсу Абдуллина трансферы футбола - лето 2023 Париж
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