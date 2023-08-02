​«Париж» работает над трансфером футболистки из России

Новости из мира женского футбола. Россиянка Алсу Абдуллина, которая с конца 2021 года представляет «Челси», может перебраться в «Париж». Во французском клубе подтвердили интерес к 22-летней футболистке.

«Мы не можем сказать вам, присоединится ли Алсу к «Парижу», потому что работаем над этим. Я могу только подтвердить вам, что мы заинтересованы в ней», - сказали ТАСС в пресс-службе парижан.

Стоит сказать, что речь может пойти об аренде Алсу Абдуллиной. Футболистка выступает на позиции в полузащите. До «Челси» Алсу выступала в России за «Локомотив» и «Чертаново».