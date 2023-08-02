«Тормена усилит «Краснодар» — Барбоза

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном трансфере защитника «Браги» Витора Тормены в «Краснодар».

«Тормена – классный футболист, он здорово играет в защите. Думаю, он усилит «Краснодар». В РПЛ он может стать лучшим защитником», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов подписать 27-летнего футболиста. Стоит отметить, что представитель Тормены подтвердил интерес к игроку со стороны «быков».

Действующий трудовой договор бразильца с «Брагой» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в пять миллионов евро.