Защитник «Сочи» рассказал, почему клуб провалил концовку прошлого сезона

Оборонец «Сочи» Иван Миладинович рассказал, почему его клуб провалил концовку прошлого сезона в РПЛ. Напомним, что сочинцы по его итогу стали лишь десятыми в турнирной таблице. А сезоном ранее команда завоевала серебряные медали Премьер-лиги.

«Мы начали сезон с одним тренером, у него была своя тактика. Потом его сменил другой специалист – его требования стали иными. Поэтому в конце сезона у нас мало что получалось», - признался легионер для «Матч ТВ», добавив, что сейчас у тренерского штаба Дмитрия Хохлова было уже достаточно времени, чтобы донести до команды свои мысли.

«Сочи» в текущем сезоне обыграл в первом туре «Балтику» (2:0) и уступил в туре втором «Краснодару» (0:2).