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Павлюченко рассказал, за кого сыграет в ретро-матче между сборной России и «Спартаком»

02 Августа 2023 • 17:19 Комментировать

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко ответил на вопрос, за кого будет играть в ретро-матче, в котором «красно-белые» встретятся со сборной России.

«Позвонили из РФС, спросили, готов ли играть. Я 18 августа буду в Москве, поэтому дал добро на участие. Но играть буду за «Спартак». Говорил с Сашей Павленко, тот тоже будет за «красно‑белых», — рассказал Павлюченко «Матч ТВ».

Ретро-матч между московским «Спартаком» и сборной России состоится 18 августа на стадионе «Открытие Банк Арена».

Напомним, Павлюченко выступал за столичный клуб с 2003 по 2008 год, после чего перебрался в лондонский «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
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