Агент рассказал, когда защитник «Ахмата» Богосавац вернётся к тренировкам с командой

Младен Ратковица, агент защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, рассказал, когда его клиент восстановится от травмы колена.

По словам агента, сейчас сербский футболист занимается индивидуально и примерно через 7-10 дней он приступит к тренировкам с командой.

«Я надеюсь, что через 7-10 дней начнёт тренироваться с командой. Ориентировочно, между 10 и 15 августа он будет полностью готов к тренировкам в группе», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Богосавац провёл за «Ахмат» 29 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами. Свой ближайший матч команда из Грозного проведёт 6 августа против «Сочи». Начало — в 20:00 по московскому времени.