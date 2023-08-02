​«Динамо» отклонило предложение «Страсбурга» по Захаряну – известны условия

«Динамо» отклонило предложение по полузащитнику Арсену Захаряну, которое делал «Страсбург». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», клуб Лиги 1 предлагал за 20-летнего футболиста 11 миллионов евро и 2 миллиона евро в качестве бонусов.

В то же время отмечается, что агент Рафаэла Пимента пытается договориться так, чтобы 20% от следующего трансфера Захаряна достались лично ей. «Динамо» такой вариант не устраивает, ведь клуб сам рассчитывает на прибыль от следующей продажи Арсена.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.