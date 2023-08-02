Оганесян — о Руслане Литвинове: «У него светлая голова»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о полузащитнике «Спартака» Руслана Литвинова. Напомним, Оганесян выступал за «красно-белых» с 2019 по 2022 год.

«Мне он нравился, когда он играл в центре поля. У него светлая голова. Любит проникающие передачи отдавать. С Фанилем Сунгатулиным вообще была бы топовая связка», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 21-летний Литвинов принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

5 августа «Спартак» в рамках третьего тура РПЛ сыграет с «Рубином», а «Оренбург» встретится с «Уралом».