Ветеран «Спартака» Гаврилов рассказал о состоянии после инсульта

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о самочувствии спустя два месяца после перенесённого инсульта.

«Состояние в общем нормальное, только рука не двигается до конца, речь еще нечеткая, будем так говорить. Но я работаю над этим каждый день с логопедом, занятия идут», - делится Гаврилов с ТАСС.

Напомним, о госпитализации 70-летнего бывшего игрока «красно-белых» стало известно 30 мая текущего года. 7 июня он перенёс операцию на сонной артерии.

«Кому-то полгода нужно, чтобы восстановиться после инсульта, другому - год, третьему - три года», - добавил Гаврилов.