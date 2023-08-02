Агент: Сериал про наш футбол назывался бы «Тупой и ещё тупее»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился комментарием о возможном переходе защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в «Спартак».

«6 миллионов за молдавского защитника? Из греческого чемпионата? Просто нонсенс. Знаете, если бы снимали сериал про российский футбол, то он назывался бы «Тупой и еще тупее», — заявил Селюк Legalbet.

Агент отметил, что «Спартак» ранее уже купил «мертвого» Алексиса Дуарте, но хорошего футболиста можно найти даже бесплатно, а за 6 миллионов можно у «Локомотива» выкупить Тикнизяна.

Ранее сообщалось, что Рябчук прибудет в Россию уже 3 августа, чтобы заключить со «Спартаком» двухлетний контракт.