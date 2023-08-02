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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Футбол в России не деградирует, но лучше тоже не становится» эксклюзив

02 Августа 2023 • 16:41 Комментировать (1)

Заслуженный российский тренер Юрий Сёмин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил развитие отечественного футбола в последние годы.

- Футбол в России деградирует?

- Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует, но лучше он тоже не становится. Если мы уделим должное внимание развитию детско-юношеского спорта внутри страны и повысим уровень тренировочного процесса в детско-юношеских школах, футбол начнёт развиваться. Сейчас есть возможность для развития молодых игроков в топ-командах, у нас уже есть такие примеры перед глазами. Сейчас россиян в РПЛ больше, чем было раньше. Тем не менее, мы не можем не приглашать топовых иностранцев в наши команды, потому что они подают пример нашим спортсменам. «Зенит», «Динамо» и ЦСКА приглашают хороших легионеров и правильно делают. В целом я не вижу катастрофичного положения нашего футбола. На матчи Кубка России приходит множество болельщиков, мы видим полные стадионы. Если мы правильно будем использовать внутренний ресурс, то у нас всё получится. Уже были случаи, когда из наших футбольных академий выходили Аршавин, Кержаков и Измайлов. К сожалению, сейчас такого обширного пополнения наших команд нет.

Ни у кого нет сомнений, что Российская премьер-лига — главный турнир в системе отечественного спорта. Разве что-то внутри страны может сравниться с нашим чемпионатом? РПЛ привлекает к себе громаднейшее внимание болельщиков и телевещателей. Футбол у нас в стране живёт, дальше будет жить и развиваться.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Андрей Аршавин Динамо Москва Юрий Сёмин Марат Измайлов Александр Кержаков
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Комментарии (1)
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sierge
02 Августа 2023 в 17:10
А с чего он будет лучше?
На Евро-Футболе:
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