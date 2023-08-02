Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о старте «железнодорожников».

- Как вы оцениваете старт сезона для «Локомотива»? Прошло уже три матча, если считать кубковый. Уже можно сделать первые выводы.

- Я думаю, какие-то выводы можно будет сделать туров после шести, когда будет понятна основная обойма футболистов. Пока можно сказать, что «железнодорожники» идут правильным путем. Начало нормальное, потерь игроков нет. Присутствует конкуренция, в команде хорошая атмосфера.

- Что сейчас больше всего нравится в игре «Локомотива»?

- Команда набирает обороты, но до нормальных еще не дошла. Да, «Локомотив» много забивает, но я бы не сказал, что в атаке все так уж безоблачно. Даже в тех матчах, в которых были победы, имелись помарки и недочеты. Было много эпизодов, которые не совсем понравились. То есть результат нормальный, но по игре вопросы есть.

- Третье место «Локомотива» удивило, или считаете, команда могла быть выше?

- Надо говорить о том, что есть. «Железнодорожники» могли быть и выше, и ниже, если вспомнить ничейный матч с «Рубином». Пока все нормально. «Зенит» ниже, некоторые другие конкуренты тоже. Нельзя сказать, что питерцы будут сто процентов чемпионами. А тем, кто сейчас лидирует, надо продолжать в том же духе. Еще бы уровень чемпионата был повыше, и тогда вообще было бы отлично.

- Какая игра «Локомотива» больше понравилась на старте сезона?

- Пока сложно сказать. Были перепады. Цельной игры или отрезка пока не было. Но это естественно, потому что идет только начало чемпионата. Со временем ребята наберут физические кондиции и игровые тоже, и потом можно будет делать выводы.

- Что происходит с Тикнизяном? Как объяснить его голевую феерию? В последних четырех матчах пять мячей.

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- Можно только его поздравить с этим и пожелать не сбавлять обороты. В прошлом году были упущенные моменты в атаке, и в обороне были проблемы. Поэтому нужен баланс. Тикнизян сейчас помогает в атаках и тем более завершает их. Это похвально. Пусть продолжает в этом же духе.

- То есть ждете от него еще больше голов? Он же защитник.

- Это не говорит о том, что он должен быть бомбардиром. Наир должен выполнять свои обязанности, как защитник, а потом уже уметь почувствовать и вовремя подключиться.

- Можно назвать Тикнизяна лучшим крайним защитником РПЛ?

- Пока рано делать такие выводы. То, что он забивает и приносит пользу, – это хорошо. Не хотелось бы, чтобы он сбавил обороты.

- Нет опасений, что Наир может скоро покинуть команду с такой игрой, потому что пишут, что им уже интересуются зарубежные клубы?

- Разная информация ходит. Понятно, что за ним следят, и если он будет продолжать в том же духе, то предложения появятся. Здорово, что команда воспитала такого игрока. Это хорошо и для него, и для клуба.

Елена Григорьевская