​Стало известно, какую сумму за Захаряна предложил «Страсбург»

В летнее трансферное окно полузащитник Арсен Захарян имеет возможность сменить «Динамо» на «Страсбург». Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», клуб Лиги 1 предлагает за Захаряна 10 миллионов евро плюс бонусы.

Отмечается, что на текущий момент предложение «Страсбурга» не принято. «Динамовцы» хотят заработать на трансфере 20-летнего Захаряна 15 миллионов евро.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в воскресенье, 6 августа. В этот день команда Марцела Лички будет играть против «Зенита» на поле соперника. После двух туров РПЛ «Динамо» имеет только один балл в своём активе.