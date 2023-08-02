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Шавло оценил игру «Спартака» на старте сезона

02 Августа 2023 • 16:05 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
05.08 17:30

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре «красно-белых» в первых матчах нового сезона.

Напомним, в РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1), а в Кубке России добился победы над «Краснодаром» (2:1).

Эксперт согласился с тем, что три победы на старте сезона вселяют надежды. При этом Шавло отметил, что «Спартак» способен играть ещё лучше и обыгрывать таких соперников, как «Балтика», на классе. 

«Та же «Балтика» хорошо выстроилась на эту игру, стала прессинговать. А мы, как обычно, стали разыгрывать мяч, начинать от вратаря… Сложно было выходить. 

Много держали мяч на своей половине. Нападающие открываются, а передач нет», — приводит слова Шавло Bobsoccer.ru.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 5 августа против «Рубина». Эта игра состоится в Казани и начнётся она в 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло
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