Шавло оценил игру «Спартака» на старте сезона

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре «красно-белых» в первых матчах нового сезона.

Напомним, в РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1), а в Кубке России добился победы над «Краснодаром» (2:1).

Эксперт согласился с тем, что три победы на старте сезона вселяют надежды. При этом Шавло отметил, что «Спартак» способен играть ещё лучше и обыгрывать таких соперников, как «Балтика», на классе.

«Та же «Балтика» хорошо выстроилась на эту игру, стала прессинговать. А мы, как обычно, стали разыгрывать мяч, начинать от вратаря… Сложно было выходить.

Много держали мяч на своей половине. Нападающие открываются, а передач нет», — приводит слова Шавло Bobsoccer.ru.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 5 августа против «Рубина». Эта игра состоится в Казани и начнётся она в 17:30 по московскому времени.