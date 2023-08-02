Лантратов: «Команда вкатывается»

Голкипер столичного «Локомотива» Илья Лантратов высказался о старте сезона для «железнодорожников».

«Команда вкатывается. Естественно, всегда хочется большего, в первой игре тоже хотелось добыть победу, но не получилось. Если говорить про себя, то игровой тонус постепенно набирается», — заявил вратарь в интервью «Матч ТВ». По его мнению, набор кондиций не станет проблемой, учитывая, что прошлый сезон завершился лишь в начале июня.

Напомним, что в начале нынешнего сезона «Локомотив» набрал четыре очка в двух турах Российской премьер-лиги. Илья Лантратов провёл обе встречи в основном составе.