​Мелёшин может покинуть «Спартак» при одном условии

Форвард Павел Мелёшин может покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно и отправиться в аренду за регулярной игровой практикой. Такой расклад возможен в том случае, если «красно-белые» подпишут нового футболиста на позицию центрального нападающего. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Павел Мелёшин – воспитанник «Спартака». За первую команду «красно-белых» нападающий провёл 18 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мелёшина в 500 тысяч евро.