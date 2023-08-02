«Пари НН» официально объявил о новом трансфере – состав команды пополнил полузащитник Эссьен Эдедем. 25-летний нигериец заключил с нижегородским клубом контракт, рассчитанный на два сезона.

Ранее Эдедем выступал за несколько команд в Ливии. За «Пари НН» нигериец будет выступать под номером 21.

Ближайший матч чемпионата России «Пари НН» проведёт в пятницу, 4 августа, - против «Краснодара» на поле соперника. После двух сыгранных туров Премьер-лиги команда Сергея Юрана имеет один зачётный балл в своём активе. Нижегородцы проиграли «Зениту» (0:2) и сыграли вничью с «Уралом» (0:0).