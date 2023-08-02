Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о лидерстве «Краснодара» и «Спартака» в РПЛ.

- Возглавляют турнирную таблицу «Краснодар» и «Спартак». Для вас это удивительно?

- Ничего удивительного в этом нет, просто команды взяли свои очки. Хотя они могли и потерять их. «Спартак» вытащил игру в Оренбурге, а «Краснодар» дожал «Сочи». Пока мы видим то, что и должно быть в таблице. Единственное, «Зенит» потерял очки, но их будут терять все.

- Как надолго обосновались на верхних строчках таблицы эти две команды?

- Это зависит от того, как они будут играть, как им будет везти. Если взять «Краснодар», то пока у него идут такие соперники, которых южане могут проходить. А так, сейчас у каждой команды есть свои проблемы.

- У «Краснодара» не хватает обоймы футболистов. Долго лидировать с таким составом возможно?

- Возможно. Не скажу, что у «быков» плохой состав. Мы видели, что на Кубок России выходила и молодежь. Она у южан перспективная и тоже бьется. Идут разговоры по поводу укрепления состава, тем более что были и футболисты, которые ушли. До сентября можно покупать игроков, и два-три приобретения мы увидим.

- Чья игра из этих клубов больше нравится сейчас?

- Это атакующие команды, и если говорить о линии нападения, то мне больше нравится «Спартак». Моментов он создает много, правда, не все реализует. А если говорить об обороне, мне более симпатичны южане. А по зрелищности команды примерно равны. Они всегда играют интересно.

- «Спартак» регулярно пропускает, и не хватает стабильности, чтобы спокойно доводить матчи до побед. Как к этому относитесь?

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- Мне не понравились разговоры, что в матче с «Балтикой» забили из-под Джикии. Я этого не увидел. Зачем такое говорят? А так, Абаскаль пока ищет оптимальные сочетания в обороне. Но и покупки в эту линию должны быть. Центрального защитника клуб активно ищет. Так что коррективы еще будут.

- Какие еще усиления необходимы «красно-белым»?

- В атакующей линии перебор, потому что многие ребята, даже которые играют в сборной России, сейчас часто остаются в запасе. Так что только центр обороны надо укреплять.

- А если говорить о «Краснодаре»?

- Центральная зона и края нуждаются в укреплении. Если, не дай бог, сломается Кордоба, который сейчас хорошо выглядит, то у «быков» возникнут проблемы в атаке. Должна быть конкуренция.

- Какие игроки по первым матчам вам больше нравятся в составе этих команд? Кордобу вы уже отметили.

- Игру у южан ведет Сперцян. Он потихоньку превращается в лидера. Все-таки капитанская повязка накладывает ответственность. Он много атак создает, голы после угловых были забиты. Он постоянно находит возможности. Он выделяется, хотя это молодой футболист. Но тут важно доверие тренера. Если бы Сперцян перешел в «Зенит» или «Спартак», то еще неизвестно, играл бы или нет.

- А в «Спартаке» кого отметите по старту сезона?

- Хорошо выглядит Промес. Он проявляет себе как лидер и хорошо начал сезон. Новичок Бонгонда мне нравится. Он берет инициативу на себя. Это говорит о том, что индивидуально это очень сильный футболист.

Елена Григорьевская