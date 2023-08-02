​«Страсбург» установил дедлайн для «Динамо» по Захаряну

«Страсбург» хочет усилить свой состав полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном. Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, клуб Лиги 1 установил дедлайн – москвичи должны ответить на предложение до конца текущей недели. В противном случае сделка сорвётся.

Ранее стало известно, что 20-летний Захарян не перейдёт в «Лацио». В римском клубе объяснили срыв трансфера отсутствием свободных слотов в заявке для футболистов не из стран Европейского союза.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.