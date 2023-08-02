Лантратов ответил на вопрос об игре за сборную России

Голкипер столичного «Локомотива» Илья Лантратов высказался о желании выступить в футболке национальной команды России.

«Конечно. Хочется как можно скорее сыграть за национальную команду», — ответил вратарь «железнодорожников» на вопрос «Матч ТВ». Напомним, что в последнем поединке Премьер-лиги против «Факела» Илья был признан лучшим футболистом встречи.

В нынешнем сезоне на его счету три матча и четыре пропущенных мяча. Лантратов выступает за «Локомотив» с января 2023 года. 27-летний голкипер не провёл ни одного матча в футболке российской сборной.