Трансфер Соколова в «Пари НН» сорвался из-за медосмотра

Переход полузащитника Артёма Соколова из «Крыльев Советов» в «Пари НН» сорвался. В ходе медицинского обследования у 20-летнего футболиста выявили осложнения после коронавируса. Как следствие, Соколов вернулся в «Крылья Советов» и будет проходить лечение в самарской клинике, пишет «Чемпионат».

Отмечается, что ранее «Крылья Советов» и «Пари НН» согласовали переход Соколова за 35 миллионов рублей.

Стоит сказать, что Артём Соколов выступал за «Пари НН» на правах аренды во второй части сезона 2022/2023.

Ближайший матч Премьер-лиги «Пари НН» проведёт 4 августа – против «Краснодара» на выезде.