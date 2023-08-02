Билялетдинов: «Не вижу смысла рассуждать на тему отъезда Пиняева в Европу»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о европейских перспективах Сергея Пиняева.

«Не вижу смысла рассуждать на тему отъезда Пиняева в Европу. Парень ещё в РПЛ опыта не набрался, даже десяток голов не разменял. Дайте ему время окрепнуть, прибавить в стабильности», — заявил экс-полузащитник «Эвертона» и сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, у Пиняева складывается хорошая карьера в составе «железнодорожников», а к переезду в Европу Сергей пока что не готов.

Напомним, что Пиняев выступает за «Локомотив» с начала 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего нападающего в семь миллионов евро.