Кутепов: «С теплотой вспоминаю время при Тедеско»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от совместной работы с экс-главным тренером «красно-белых» Доменико Тедеско.

По словам 30-летнего футболиста, он с теплотой вспоминает время, которое провёл под руководством Тедеско. Кутепов отметил, что до сих пор поддерживает общение с некоторыми людьми из тренерского штаба немецко-итальянского специалиста.

«У Тедеско был не совсем спартаковский футбол, да. Но зато был результат, заняли второе место. Плюс в то время был не только Доменико, но и в его штабе были сильные профессионалы, с кем до сих пор общаюсь, — например, тренер по физподготовке Чепзанович», — приводит слова Кутепова «РБ Спорт».

Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» в период с 2019 по 2021 год. Сейчас 37-летний специалист занимает пост главного тренера сборной Бельгии.