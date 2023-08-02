​ЭКС объяснила, почему арбитр Казарцев не ошибался в пользу «Локомотива» в Воронеже

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация об итогах заседания экспертно-судейской комиссии. В числе прочего, ЭСК разобрала претензии «Факела» по двум эпизодам в матче против «Локомотива».

ЭСК решила, что арбитр Василий Казарцев правильно засчитал гол Артёма Дзюбы на 13-й минуте. В борьбе форварда с защитником комиссия не усмотрела нарушения правил. В пояснении говорится о том, что «со стороны Дзюбы не было акцентированного толчка, который повлиял бы на возможность защитника вести борьбу».

Также ЭКС поддержала решение арбитра не назначать пенальти после попадания мяча в руку игроку «Локомотива» Егору Погостнову в штрафной площади в конце первого тайма. Комиссия указывает на то, что рука находилась в естественном положении близко к телу, а мяч двигался с короткого расстояния.

Напомним, что «Локомотив» разгромил «Факел» со счётом 4:1.