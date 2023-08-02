Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЭКС объяснила, почему арбитр Казарцев не ошибался в пользу «Локомотива» в Воронеже

02 Августа 2023 • 14:45 Комментировать

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация об итогах заседания экспертно-судейской комиссии. В числе прочего, ЭСК разобрала претензии «Факела» по двум эпизодам в матче против «Локомотива».

ЭСК решила, что арбитр Василий Казарцев правильно засчитал гол Артёма Дзюбы на 13-й минуте. В борьбе форварда с защитником комиссия не усмотрела нарушения правил. В пояснении говорится о том, что «со стороны Дзюбы не было акцентированного толчка, который повлиял бы на возможность защитника вести борьбу».

Также ЭКС поддержала решение арбитра не назначать пенальти после попадания мяча в руку игроку «Локомотива» Егору Погостнову в штрафной площади в конце первого тайма. Комиссия указывает на то, что рука находилась в естественном положении близко к телу, а мяч двигался с короткого расстояния.

Напомним, что «Локомотив» разгромил «Факел» со счётом 4:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел Василий Казарцев ЭСК РФС
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
16:19 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «В матче с «Балтикой» Умяров выпал из игры»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о возможном возвращении Азмуна в «Зенит»: «Мы не знаем, в какой он сейчас форме»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Нестора: «Всё зависит от «Зенита»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Шавло оценил игру «Спартака» на старте сезона
16:05 · Кубок России
Балахнин считает, что между Второй лигой и «Амкалом» разницы практически нет
15:51 · Россия. Премьер-лига
Лантратов: «Команда вкатывается»
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Мелёшин может покинуть «Спартак» при одном условии
15:39 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» подписал нигерийца в полузащиту официально
15:29 · Кубок России
Пименов: «В составах медийных команд много профессиональных игроков»
15:28 · Россия. Премьер-лига
​«Страсбург» установил дедлайн для «Динамо» по Захаряну 1
15:22 · Россия. Премьер-лига
Лантратов ответил на вопрос об игре за сборную России
15:16 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Соколова в «Пари НН» сорвался из-за медосмотра
15:16 · Россия. Премьер-лига
«Хотим попасть в пятый сезон МФЛ и сыграть с «Динамо». Медиафутбольные «Брадцы» - о целях, мечтах и Fan ID эксклюзив
15:14 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Не вижу смысла рассуждать на тему отъезда Пиняева в Европу» 1
14:50 · Россия. Премьер-лига
Кутепов: «С теплотой вспоминаю время при Тедеско»
Все новости
Рекомендуем