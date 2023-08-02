​ЭСК объяснила, почему Семак по делу получил красную карточку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил красную карточку после финального свистка в матче против «Ростова» (1:1). Как следствие, рулевой питерской команды пропустит одну игру Премьер-лиги из-за дисквалификации.

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение арбитра Евгения Кукуляка показать Сергею Семаку карточку красного цвета.

«Согласно правилам игры, в случае если официальное лицо команды выходит на поле после окончания матча и ведёт себя в конфронтационной манере, судья обязан показать ему красную карточку», - говорится в пояснении решения ЭСК.

Отмечается, что Семак вёл себя слишком эмоционально и в конфронтационной манере, поэтому арбитр по делу наказал тренера.

ЭСК поддержала и другие три решения Евгения Кукуляка в этом матче. Речь идёт о решениях не удалять Хорена Байрамяна (49-я минута), не удалять Алексея Миронова (63-я минута) и не назначать пенальти в ворота «Ростова» (90+5-я минута). Если говорить о последнем эпизоде, то комиссия не увидела нарушения со стороны Евгения Чернова, поскольку он «не пытался вступить в единоборство за мяч с соперником в собственной штрафной площади». Столкновение игрока с Маттео Кассьеррой названо случайным, ведь Чернов споткнулся о ногу партнёра.