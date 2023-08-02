Кутепов: Не согласен, что РПЛ деградирует

Бывший защитник сборной России Илья Кутепов высказался об интересе к футболу в стране.

«Согласен ли с мнением, что РПЛ деградирует? Нет, не согласен. К нам приезжают легионеры, и это не ноунеймы. Это в том числе и показатель того, что чемпионат не деградирует», — заявил экс-футболист «Спартака» и «Торпедо» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, интерес к футболу в России остаётся высоким, а проблемы с заполняемостью трибун вызваны объективными причинами.

Напомним, что с начала 2023 года на всех матчах Премьер-лиги действует система Fan ID.