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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов: Не согласен, что РПЛ деградирует

02 Августа 2023 • 14:32 Комментировать

Бывший защитник сборной России Илья Кутепов высказался об интересе к футболу в стране.

«Согласен ли с мнением, что РПЛ деградирует? Нет, не согласен. К нам приезжают легионеры, и это не ноунеймы. Это в том числе и показатель того, что чемпионат не деградирует», — заявил экс-футболист «Спартака» и «Торпедо» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, интерес к футболу в России остаётся высоким, а проблемы с заполняемостью трибун вызваны объективными причинами.

Напомним, что с начала 2023 года на всех матчах Премьер-лиги действует система Fan ID.

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Кутепов
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