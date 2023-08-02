Хомуха: Азмун – усиление для «Зенита»

Наставник ярославского «Шинника» Дмитрий Хомуха высказался о возможном возвращении Сердара Азмуна в петербургский «Зенит».

«В любом случае Азмун - футболист хорошего европейского уровня. С учётом тех изменений, которые происходят в «Зените», для клуба - это усиление», – заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, руководство «сине-бело-голубых» знает, на что идёт, поэтому возможный трансфер Азмуна оправдан с их точки зрения.

Напомним, что ранее Сердар Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Руководство «Байера» готово продать нападающего за 10 миллионов евро.