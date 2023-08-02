Круговой: «Мы очень рады за Кузяева, он мечтал попробовать себя в Европе»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о переходе своего бывшего одноклубника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Это его мечта была — попробовать себя в Европе, в топовом чемпионате. Мы все за него очень рады», — цитируют Кругового «Известия».

Также Круговой заявил, что был бы не против повторить путь Кузяева, так как каждый футболист хочет попробовать себя в Европе.

Кузяев защищал цвета «Зенита» с 2017 года. В общей сложности за «сине-бело-голубых» полузащитник провёл 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.