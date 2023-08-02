Агентство SPORTBUSINESS URUGUAY, представляющее интересы уругвайского защитника Лукаса Олазы из «Вальядолида», подтвердило интерес от «Краснодара».

«Да, действительно к нему есть интерес, впрочем, как и от многих других клубов»,- заявили в SPORTBUSINESS URUGUAY специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Лукас Олаза выступает за «Вальядолид» с 2021 года. В прошедшем сезоне защитник уругвайской сборной провёл 23 матча в рамках испанского чемпионата, отдав одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего защитника в два с половиной миллиона евро.